Киевское «Динамо» рассталось с основным форвардом

Бразильский нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес объявил об уходе из клуба.

"Я был очень рад играть за столь титулованный клуб. Это была честь для меня иметь возможность в завоевании трофеев с «Динамо». Впрочем, все в жизни имеет начало и конец. Я благодарен «Динамо», фанатам, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба", — написал Мораес в своем Instagram.

31-летний Мораес выступал за «Динамо» с 2015 года, провел за клуб 85 матчей в УПЛ и забил 34 гола. Чемпион Украины, обладатель Суперкубка Украины.