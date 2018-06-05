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Киевское «Динамо» рассталось с основным форвардом
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Киевское «Динамо» рассталось с основным форвардом 

Soccer News 5 июня 2018
Бразильский нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес объявил об уходе из клуба.
"Я был очень рад играть за столь титулованный клуб. Это была честь для меня иметь возможность в завоевании трофеев с «Динамо». Впрочем, все в жизни имеет начало и конец. Я благодарен «Динамо», фанатам, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба", — написал Мораес в своем Instagram.
31-летний Мораес выступал за «Динамо» с 2015 года, провел за клуб 85 матчей в УПЛ и забил 34 гола. Чемпион Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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