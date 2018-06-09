Андрей Орлов, спортивный директор петербургского «Динамо», которое переехало в Сочи, рассказал «СЭ» о том, что клубу хотелось бы начать следующий сезон в ФНЛ на стадионе «Фишт». Ранее стало известно, что власти Краснодарского края готовы обсуждать этот вопрос с бело-голубыми.
— Мне сложно как-то прокомментировать решение по стадиону. Вопрос о том, где мы будем базироваться и играть, решает высшее руководство клуба, — отметил Орлов. — Конечно, мы бы не отказались играть на «Фиште». Наш переезд в Сочи как раз и связан с тем, что надо использовать инфраструктуру, которая останется после чемпионата мира. Но опять-таки — пока не готов сообщить, когда начнем там выступать: с первого тура ФНЛ или после того, как вся история с чемпионатом мира уляжется. Ведь в Сочи есть еще один стадион, который удовлетворяет требованиям ФНЛ. В будущем хотелось играть на «Фиште». (Игорь НОВИКОВ)