Ещё
Директор «Динамо» Сочи: «Не могу сказать, когда будем играть на „Фиште“ — с первого тура или позже»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор «Динамо» Сочи: «Не могу сказать, когда будем играть на „Фиште“ — с первого тура или позже» 

Спорт-Экспресс 9 июня 2018
Фото: Soccer News
Андрей Орлов, спортивный директор петербургского «Динамо», которое переехало в Сочи, рассказал «СЭ» о том, что клубу хотелось бы начать следующий сезон в ФНЛ на стадионе «Фишт». Ранее стало известно, что власти Краснодарского края готовы обсуждать этот вопрос с бело-голубыми.
— Мне сложно как-то прокомментировать решение по стадиону. Вопрос о том, где мы будем базироваться и играть, решает высшее руководство клуба, — отметил Орлов. — Конечно, мы бы не отказались играть на «Фиште». Наш переезд в Сочи как раз и связан с тем, что надо использовать инфраструктуру, которая останется после чемпионата мира. Но опять-таки — пока не готов сообщить, когда начнем там выступать: с первого тура ФНЛ или после того, как вся история с чемпионатом мира уляжется. Ведь в Сочи есть еще один стадион, который удовлетворяет требованиям ФНЛ. В будущем хотелось играть на «Фиште». (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Краснодар" с Ари и Стоцким провел первую тренировку в преддверии нового сезона Россия – Египет: трансляция (видео) Гудлевскис вернулся в рижское "Динамо"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали27
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение