Итальянки в пяти партиях победили Сербию в женской Лиге наций

Женская сборная Италии в первом туре четвёртой недели Лиги наций в Роттердаме в пяти партиях оказалась сильнее команды Сербии. Самой результативной волейболисткой встречи стала итальянка Паола Эгону, набравшая 27 очков. В активе лидера сборной Сербии Тияны Бошкович 26 баллов.

Итальянки выиграли пятый матч из 10 и занимают восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Зорана Терзича потерпели второе поражение и располагаются на третьей позиции.

Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Роттердам, Нидерланды 1-й тур Италия — Сербия — 3:2 (19:25, 25:21, 25:21, 18:25, 15:13)