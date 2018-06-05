Гендиректор «Динамо» Мн: слухи о Палушае — утка, у нас есть другие кандидаты

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с нападающим Аароном Палушаем.

«Для меня это новость! Это очередная информационная утка. Переговоры с ним мы не ведем. У «Динамо» еще есть четыре легионерских места. И на них есть другие кандидаты», — рассказал Курилец в эфире телеканала «Беларусь».

Палушай присоединился к «зубрам» в ходе сезона-2016/17, в 18 матчах регулярного сезона набрал 12 (8+4) очков. В плей-офф он провёл две игры, не набрав очков, после чего выбыл из строя из-за травмы. Затем американец перебрался в шведский «Брюнас».