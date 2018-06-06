24 очка Гробельны помогли Бельгии разгромить аргентинок в Лиге наций

Женская сборная Бельгии уверенно переиграла команду Аргентины в матче четвёртой недели Лиги наций в Быдгоще. Наибольший вклад в успех своей команды внесла бельгийка Кая Гробельна , набравшая 24 очка.

Подопечные Герта ванде Брука одержали третью победу в 11 встречах и занимают 13-е место в турнирной таблице, а аргентинские волейболистки потерпели 11-е поражение кряду и располагаются на последней, 16-й позиции.

Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Быдгощ, Польша 2-й тур Бельгия — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:16, 25:14)