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24 очка Гробельны помогли Бельгии разгромить аргентинок в Лиге наций
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24 очка Гробельны помогли Бельгии разгромить аргентинок в Лиге наций 

Чемпионат.com 6 июня 2018
Женская сборная Бельгии уверенно переиграла команду Аргентины в матче четвёртой недели Лиги наций в Быдгоще. Наибольший вклад в успех своей команды внесла бельгийка Кая Гробельна, набравшая 24 очка.
Подопечные Герта ванде Брука одержали третью победу в 11 встречах и занимают 13-е место в турнирной таблице, а аргентинские волейболистки потерпели 11-е поражение кряду и располагаются на последней, 16-й позиции.
Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Быдгощ, Польша 2-й тур Бельгия — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:16, 25:14)
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