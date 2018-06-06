Де Брюйне оценил слова Туре, который обвинил Гвардиолу в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал заявление своего одноклубника Яя Туре, который обвинил наставника команды Пепа Гвардиолу в расизме.

"Я не видел никакого расизма у нас в команде. Было бы странно, если бы Гвардиола был расистом, так как за нашу команду играет столько темнокожих парней. Не знаю, о чем говорите Туре. Возможно, его не так поняли или он преувеличил.

Когда ты не выходишь на поле, то постоянно ищешь отговорки. Мы выдали лучший сезон за последние годы. Гвардиола принял верное решение, выбрав именно такой состав.

Думаю, что Пеп решил, что Туре в плохой форме. У нас в команде не было никаких расистских моментов", — приводит слова Де Брюйне журналиста Билл Райс.