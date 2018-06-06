Сборная Польши разгромила аргентинок на домашнем этапе Лиги наций

Женская сборная Польши в первом туре этапа Лиги наций в Быдгоще не испытала проблем в матче с командой Аргентины. Хозяйки площадки ни в одной из партии не позволили соперницам набрать более 20 очков. Нападающая сборной Польши Мальвина Смажек принесла своей команде 20 баллов.

Польки одержали четвёртую победу в 10 встречах и располагаются на 12-й позиции, а аргентинки потерпели десятое поражение кряду и замыкают турнирную таблицу. В среду, 6 июня, подопечные Яцека Навроцки сыграют с немками, а южноамериканки встретятся с бельгийками.

Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Быдгощ, Польша 1-й тур Польша — Аргентина — 3:0 (25:11, 25:14, 25:20)