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Сборная Польши разгромила аргентинок на домашнем этапе Лиги наций
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Сборная Польши разгромила аргентинок на домашнем этапе Лиги наций 

Чемпионат.com 6 июня 2018
Женская сборная Польши в первом туре этапа Лиги наций в Быдгоще не испытала проблем в матче с командой Аргентины. Хозяйки площадки ни в одной из партии не позволили соперницам набрать более 20 очков. Нападающая сборной Польши Мальвина Смажек принесла своей команде 20 баллов.
Польки одержали четвёртую победу в 10 встречах и располагаются на 12-й позиции, а аргентинки потерпели десятое поражение кряду и замыкают турнирную таблицу. В среду, 6 июня, подопечные Яцека Навроцки сыграют с немками, а южноамериканки встретятся с бельгийками.
Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Быдгощ, Польша 1-й тур  Польша — Аргентина — 3:0 (25:11, 25:14, 25:20)
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