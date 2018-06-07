Главный тренер сборной Китая: «Уфа-Арена» — один из лучших стадионов, которые я видел»

Главный тренер сборной Китая по волейболу Рауль Лозано

Уже завтра, 8 июня, в Уфе пройдёт российский этап международного турнира по волейболу — Лига Наций. На «Уфа-Арене» сыграют сборные России, Бразилии, Китая и Ирана.

Главный тренер сборной Китая по волейболу аргентинец Рауль Лозано прокомментировал предстоящие матчи.

— Мы покажем свою лучшую игру и дадим возможность игрокам набраться опыта. Сборная Бразилия — сильнейшая команда в мире, Россия входит в топ-3, Иран — в топ-7. У нас хорошие соперники, у них есть ротация, причём все игроки, которые есть в заявке, очень сильные, даже те, которые выходят на замену. Как тренер я играл, например, в хоккейном дворце в Италии. Могу сказать, что «Уфа-Арена» — один из лучших хоккейных стадионов, которые я видел. Он и для волейбола подходит идеально, здесь все условия: термопокрытие, паркет, тарафлекс. Всё отлично, — рассказал Рауль Лозано.