Пляжная команда ФК «Строгино» стала бронзовым призером первенства России

В турнире, который проходил в центре пляжных видов спорта «Динамо», приняли участие шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Калининграда. Об этом сообщил пресс-атташе футбольного клуба «Строгино» Евгений Михайлов.

— Турнир можно назвать удачным для наших ребят. Команда сыгралась, молодые футболисты дебютировали во взрослом пляжном футболе, получили важный опыт, а 16-летний Василий Обозный отметился двумя забитыми мячами, — отметил Евгений Михайлов

По его словам, в первом матче групповой стадии желто-синие обыграли «Спутник». Во втором — уступили «Альянсу» со счетом 4:3. В 1/2 финала подопечные Владимира Четверикова проиграли «Росичу», но в матче за третье место взяли реванш у «Альянса» — 4:3.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Владислав Чуприков из команды «Строгино». На его счету семь забитых мячей.