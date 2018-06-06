Экс-хавбек «Спартака» Эберт перешёл в дрезденское «Динамо» из «Ингольштадта»

Футболист подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2019 года, с опцией продления на один год. В составе команды Эберт будет выступать под номером 20.

В прошедшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 4 матчах Второй Бундеслиги, в которых отметился 1 голевой передачей. «Ингольштадт» по итогам кампании занял 9-е место в турнирной таблице.