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Подмосковные спортсмены выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу
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Подмосковные спортсмены выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу 

РИА Новости 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подмосковные спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов выступят в составе сборной России на чемпионате Европы по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В голландском Утрехте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2018 по пляжному волейболу. Турнир пройдет с 15 по 22 июля в четырех городах Голландии — Утрехте, Роттердаме, Апелдорне и Гааге.
"В составе команды сборной России выступят подмосковные спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов. Они сыграют в группе с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом, поляками Якубом Шаланкевичем и Мариушем Пруделем, а также с обладателями «уайлд-кард», — говорится в сообщении.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал национальной сборной успехов на чемпионате.
"Здорово, что в национальной сборной Подмосковье будет представлено сразу двумя игроками. Илья Лешуков и Константин Семенов доказали главному тренеру необходимость своего присутствия в команде. Таким образом парни повышают интерес к пляжному волейболу у жителей региона. Желаю сборной России удачного выступления на европейском первенстве!", — отметил Терюшков.
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