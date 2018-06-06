Подмосковные спортсмены выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу

В голландском Утрехте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2018 по пляжному волейболу. Турнир пройдет с 15 по 22 июля в четырех городах Голландии — Утрехте, Роттердаме, Апелдорне и Гааге.

"В составе команды сборной России выступят подмосковные спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов. Они сыграют в группе с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом, поляками Якубом Шаланкевичем и Мариушем Пруделем, а также с обладателями «уайлд-кард», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал национальной сборной успехов на чемпионате.

"Здорово, что в национальной сборной Подмосковье будет представлено сразу двумя игроками. Илья Лешуков и Константин Семенов доказали главному тренеру необходимость своего присутствия в команде. Таким образом парни повышают интерес к пляжному волейболу у жителей региона. Желаю сборной России удачного выступления на европейском первенстве!", — отметил Терюшков.