Тренер сборной Нигерии назвал причину поражения от Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился мыслями после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Аргентины.

"Конечно, мы очень разочарованы. Моя команда отдала все, что могла, во втором тайме просто отлично играли, показали красивый футбол — как мы можем. Но не хватило опыта — у нас молодая команда. Через несколько лет вы увидите прекрасную команду", — приводит слова Рора ТАСС

Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.