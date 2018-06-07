Ещё
Один из лидеров рейтинга мирового тура Вальверде пропустит «Тур Швейцарии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один из лидеров рейтинга мирового тура Вальверде пропустит «Тур Швейцарии» 

Чемпионат.com 7 июня 2018
Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде не примет участия в «Туре Швейцарии». Спортсмен сообщил, что принял это решение из-за болезни. Вместо «Тура Швейцарии» Вальверде собирается выйти на старт более короткой гонки La Route d’Occitanie, которая раньше называлась Route du Sud.
«После нескольких дней борьбы с проступой мы вместе с врачами решим, что будет лучше выступить на Route d’Occitanie. Мы продолжим активно работать, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона», — написал в своём «твиттере» Вальверде.
В то же время спортсмен ничего не сообщил о возможном участии в «Тур де Франс», стартующем уже 7 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Бразильцы обыграли австралийцев в матче Лиги наций в Мельбурне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали27
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение