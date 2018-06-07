Один из лидеров рейтинга мирового тура Вальверде пропустит «Тур Швейцарии»

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде не примет участия в «Туре Швейцарии». Спортсмен сообщил, что принял это решение из-за болезни. Вместо «Тура Швейцарии» Вальверде собирается выйти на старт более короткой гонки La Route d’Occitanie, которая раньше называлась Route du Sud.

«После нескольких дней борьбы с проступой мы вместе с врачами решим, что будет лучше выступить на Route d’Occitanie. Мы продолжим активно работать, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона», — написал в своём «твиттере» Вальверде.

В то же время спортсмен ничего не сообщил о возможном участии в «Тур де Франс», стартующем уже 7 июля.