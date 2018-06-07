Депутат попросил Полтавченко не допустить переезда «Динамо-СПб» в Сочи 

Петербургский депутат Алексей Цивилев обратился к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой оставить футбольный клуб «Динамо» в Северной столице, передают «Невские новости». Парламентарий обеспокоен переездом команды в Сочи.
По мнению Цивилева, переезд «Динамо» из Петербурга в Сочи означает потерю городом одного из своих главных спортивных символов. Депутат напоминает о том, что клуб был основан еще в 1922 году — еще раньше «Зенита». Кроме того, в Северной столице есть стадион «Динамо» и одноименный проспект.
Напомним, ранее стало известно о том, что футбольный клуб «Динамо» переедет из Петербурга в Сочи и будет играть на олимпийском стадионе «Фишт».