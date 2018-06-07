Депутат попросил Полтавченко не допустить переезда «Динамо-СПб» в Сочи

По мнению Цивилева, переезд «Динамо» из Петербурга в Сочи означает потерю городом одного из своих главных спортивных символов. Депутат напоминает о том, что клуб был основан еще в 1922 году — еще раньше «Зенита» . Кроме того, в Северной столице есть стадион «Динамо» и одноименный проспект.

Напомним, ранее стало известно о том, что футбольный клуб «Динамо» переедет из Петербурга в Сочи и будет играть на олимпийском стадионе «Фишт».