Сергей Федоров: «Динамо» старается сокращать расходы и жить по средствам

Спортивный директор «Динамо» Сергей Федоров сказал, что клуб стремится к сокращению расходов.

— Сильно ли изменится состав «Динамо» в следующем сезоне? И какими будут задачи команды?

— Нет. Окончательно определимся ближе к сезону.

— В октябре 2016 года фонд оплаты труда в ФК «Динамо» составлял 20 миллионов долларов. А сейчас?

— Гораздо меньше. Еще раз повторяю, мы стараемся жить по средствам, выравнивать уровень мастерства игроков с зарплатами, сокращать расходы «непрофильного» характера, работаем со спонсорами, — сказал Федоров. ( Сергей ЕГОРОВ

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