Зобнин: Египет колхозом не считаем

"Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает.

Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся", — сказал Зобнин.

Ранее Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии.