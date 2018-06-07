Зобнин: Египет колхозом не считаем 

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал высказывание бывшего игрока "Зенита" Владислава Радимова, который назвал команду Египта колхозом. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».
"Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает.
Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся", — сказал Зобнин.
Ранее Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии.