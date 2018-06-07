Гендиректор «Динамо»: «Рауш пришел к нам из „Кельна“, вдруг каким-то странным образом возникает посредник»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о проблемах, возникших с трансфером Константина Рауша в столичный клуб. Рауша в «Динамо» привели «Золотые игрушки». За 1,25 миллиона евро Рауш перешел в «Динамо» зимой из «Кельна», когда гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев . Позднее появилась информация, что помимо 1,5 миллиона евро немецкому клубу «Динамо» заплатило 1,25 миллиона посреднику — компании Golden Toys. — В чем странности трансфера Рауша? — Рауш пришел к нам из «Кельна». Это был прямой контракт между «Динамо» и «Кельном». Вдруг каким-то странным образом возникает посредник, фирма Golden Toys LLP, созданная в декабре 2017 года. При том, что сделка по Раушу проводится в январе. В один день посредник, которого никто не знает, получает аккредитацию РФС и в этот же день заключает контракт с футбольным клубом. Зачем нужен посредник, если все хорошо и так? — Будет ли в отношении Муравьева заведено уголовное дело? — Материалы внутреннего расследования переданы в МВД , дальше — это их компетенция. ( Сергей ЕГОРОВ Полностью интервью Федорова