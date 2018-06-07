35 очков Бошкович не спасли Сербию от неудачи в матче с голландками в Лиге наций

Женская сборная Нидерландов в заключительном туре домашнего этапа Лиги наций в Роттердаме в пяти партиях взяла верх над командой Сербии. Самой результативной волейболисткой встречи стала Тияна Бошкович, набравшая 35 очков. Подопечные Джейми Моррисона одержали девятую победу в 12 встречах и занимают пятое место в турнирной таблице, а команда Зорана Терзича потерпела третье поражение и осталась третьей. На заключительной неделе голландки встретятся с командами Турции, Китая и Германии, а сербки сыграют с американками, аргентинками и кореянками. Женщины. Лига наций. Четвёртая неделя. Роттердам, Нидерланды 3-й тур Нидерланды — Сербия — 3:2 (15:25, 19:25, 29:27, 25:17, 20:18)