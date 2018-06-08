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Экс-футболист киевского «Динамо» возглавил «Шериф»
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Экс-футболист киевского «Динамо» возглавил «Шериф» 

LiveSport.Ru 8 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Хорватии Горан Саблич стал новым главным тренером молдавского «Шерифа», сообщает официальный сайт клуба.
Последним местом работы Саблича был «Широки-Бриег» (Босния и Герцеговина), с которым он занял четвертое место в элитном дивизионе страны и получил право выступить в квалификации Лиги Европы.
С командой «Широки-Бриег» Саблич выиграл Кубок Боснии и Герцеговины 2017. Ранее тренер также работал с хорватским «Сплитом».
Вместе с 38-летним специалистом в команду пришли Мирко Хргович и тренер по физической подготовке Борис Пейрек.
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