Экс-футболист киевского «Динамо» возглавил «Шериф»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Хорватии Горан Саблич стал новым главным тренером молдавского «Шерифа», сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы Саблича был «Широки-Бриег» (Босния и Герцеговина), с которым он занял четвертое место в элитном дивизионе страны и получил право выступить в квалификации Лиги Европы.

С командой «Широки-Бриег» Саблич выиграл Кубок Боснии и Герцеговины 2017. Ранее тренер также работал с хорватским «Сплитом».