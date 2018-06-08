Соколова объявила о завершении карьеры и назначении на пост генменджера «Динамо»

Двукратная чемпионка мира и Европы в составе женской сборной России Любовь Соколова объявила о завершении карьеры. Соколова также сообщила, что теперь займёт должность генерального менеджера женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар).

«Я приняла решение окончательно завершить спортивную карьеру. Оглядываясь назад, я могу сказать, что полностью довольна той моей частью жизнь, которую я провела в волейболе. И я не собираюсь оставлять этот замечательный вид спорта. С 1 июля я начинаю работать в должности генерального менеджера женской команды «Динамо»

Мне нравится этот клуб, мне нравится Краснодар и Краснодарский край. Нисколько не жалею, что переехала сюда из Москвы. Я надеюсь, что мои успехи в новом деле будут не менее весомые, чем те, которых я добилась, играя в волейбол. По крайней мере я приложу для этого все усилия", — цитирует Соколову пресс-служба «Динамо».