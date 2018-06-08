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Долг близкого к банкротству ХК «Динамо» составляет 503,5 млн рублей
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Долг близкого к банкротству ХК «Динамо» составляет 503,5 млн рублей 

Rambler News Service 8 июня 2018
Совокупный долг ОХК «Динамо», проходящего процедуру банкротства, составляет 503,53 млн руб., следует из протокола собрания кредиторов клуба.
«Общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов согласно реестру требований кредиторов АНО «ОХК „Динамо“ составляет 503 530 170,46 руб. По результатам регистрации общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, представленных на настоящем собрании, составляет 73,842% от общего числа голосов», — указано в протоколе собрания кредиторов, которое состоялось 6 июня.
Крупнейший кредитор ОХК — ФНС России. Задолженность перед налоговой службой составляет 216,1 млн руб. Также среди кредиторов — Континентальная хоккейная лига (46,5 млн руб.), Федерация хоккея России (2 млн руб.), Молодежная хоккейная лига (850 тыс. руб.) и ряд других организаций.
Летом 2017 года АНО «ОХК „Динамо“» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» создало новое юридическое лицо, ООО «ХК „Динамо“», и подписало контракты с хоккеистами.
В январе 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о признании ОХК «Динамо» банкротом.
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