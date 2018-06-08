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В Липецке пройдет чемпионат России по пляжному волейболу
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В Липецке пройдет чемпионат России по пляжному волейболу 

АиФ 8 июня 2018
Фото: АиФ
Липецк станет площадкой I этапа Чемпионата России по пляжному волейболу, сообщила пресс-служба мэрии.
На набережной реки Воронеж соберутся 29 мужских и 24 женских пары игроков. Соревнования продлятся с 9 по 12 июня. Площадь набережной предварительно подготовят к чемпионату — в ближайшее время сюда завезут несколько грузовиков свежего песка, отремонтируют лестницы, ведущие на пляж.
Как рассказал генеральный директор волейбольного клуба «Индезит» Роман Приставакин, всего за 4 дня планируется провести 60 игр. 9 июня они будут длиться с 10.00 до 18.00. 10 июня игры пройдут с 10.00 до 15.00. В финальный день игр, 12 июня, спортсмены с 13.00 будут бороться за призовые места и звание победителя.
Кроме того, 11 и 12 в городе пройдет первый городской молодежный спортивный фестиваль. В программе — соревнования по воркауту, армреслингу, стритболу и шахматам. Для всех остальных серебряный призер Чемпионата мира 2007, участник Олимпийских игр Дмитрий Барсук проведет открытую тренировку по пляжному волейболу.
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