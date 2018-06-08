Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Саранске

В Саранске матчи чемпионата мира–2018 примет стадион «Мордовия Арена». Всего в городе с 16 по 28 июня пройдёт четыре игры мундиаля.

Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе «Мордовия Арена»:

16 июня: Перу — Дания (группа С, 1-й тур). 19:00 мск 19 июня: Колумбия — Япония (группа H, 1-й тур). 15:00 мск 25 июня: Иран — Португалия (группа B, 3-й тур). 21:00 мск 28 июня: Панама — Тунис (группа G, 3-й тур). 21:00 мск Стадион «Мордовия Арена» был построен в 2018 году к чемпионату мира—2018. Вместимость арены составляет 44 149 человек.

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