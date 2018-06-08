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Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Саранске
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Расписание всех матчей чемпионата мира—2018 в Саранске 

Чемпионат.com 8 июня 2018
В Саранске матчи чемпионата мира–2018 примет стадион «Мордовия Арена». Всего в городе с 16 по 28 июня пройдёт четыре игры мундиаля.
Расписание матчей чемпионата мира–2018 на стадионе «Мордовия Арена»:
16 июня: Перу — Дания (группа С, 1-й тур). 19:00 мск  19 июня: Колумбия — Япония (группа H, 1-й тур). 15:00 мск  25 июня: Иран — Португалия (группа B, 3-й тур). 21:00 мск  28 июня: Панама — Тунис (группа G, 3-й тур). 21:00 мск  Стадион «Мордовия Арена» был построен в 2018 году к чемпионату мира—2018. Вместимость арены составляет 44 149 человек.
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