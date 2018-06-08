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Российские волейболисты проиграли бразильцам
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Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций 

ТАСС 8 июня 2018
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в первом матче третьего тура Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.
В первых двух турах россияне в шести матчах одержали четыре победы. Сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Бразильцы с 19 очками поднялись на первую позицию в турнирной таблице. Вторыми идут поляки (17 очков), третьими — американцы (14).
Также в третьем туре сборная России сыграет с командами Китая (9 июня) и Ирана (10 июня), оба матча пройдут в Уфе. Сборная Ирана занимает 11-е место (8 очков), сборная Китая — 13-е (6 очков).
Лига наций — новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые пройдут с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная Франции. Если французы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит и шестая команда по итогам предварительной стадии.
"Финал шести" Лиги наций пройдет с 4 по 8 июля в коммуне Вильнёв-д'Аск.
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