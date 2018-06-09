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Экс-игрок «Манчестер Сити» пожелал «Тамбову» выйти в Премьер-лигу
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Экс-игрок «Манчестер Сити» пожелал «Тамбову» выйти в Премьер-лигу 

Газета.Ru 9 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Футбольный агент Дмитрий Селюк и бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре пожелали клубу «Тамбов» выйти в следующем сезоне в Российскую футбольную премьер-лигу, сообщает "Советский спорт".
"Привет, «Тамбов»! Мы с Яя желаем вам удачи в этом году и напрямую выйти в высшую лигу", — сказал Селюк в видеообращении.
Ранее сообщалось, что Туре может продолжить свою карьеру в лондонском «Вест Хэм Юнайтед». На данный момент Яя Туре имеет статус свободного агента. Отмечается, что игрок уже вступил в переговоры с «молотобойцами», главным тренером которых стал известный специалист Мануэль Пеллегрини, под руководством которого Туре уже играл в «Ман Сити».
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