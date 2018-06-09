Экс-игрок «Манчестер Сити» пожелал «Тамбову» выйти в Премьер-лигу

Футбольный агент Дмитрий Селюк и бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре пожелали клубу «Тамбов» выйти в следующем сезоне в Российскую футбольную премьер-лигу, сообщает "Советский спорт"

"Привет, «Тамбов»! Мы с Яя желаем вам удачи в этом году и напрямую выйти в высшую лигу", — сказал Селюк в видеообращении.