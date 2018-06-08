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Сергей Шляпников: «В четвертом сете нас захлестнули эмоции»
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Сергей Шляпников: «В четвертом сете нас захлестнули эмоции» 

Спорт-Экспресс 8 июня 2018
Главный тренер сборной России Сергей Шляпников оценил действия команды в проигранном матче домашнего этапа Лиги наций против Бразилии​ (1:3) и сказал, что постарается давать игровую практику всем волейболистам.
— Была борьба, и что для меня важно, мы на сетке достаточно успешно справлялись с бразильцами, — сказал Шляпников. — Как в атаке, где мы поначалу даже имели преимущество, так и на блоке. Но мы проиграли заднюю линию, и сами допустили ошибки.
— Согласны, что не хватило эмоций на четвертый сет?
— Нет, у нас их осталось еще и на завтра, и на послезавтра. Мы не сломались, просто не пошла игра, бывает.
— В начале этой партии бразильцы трижды подряд закрыли нас блоком. В чем причины?
— Здесь надо смотреть на прием. Если команда играет высокий мяч, сопернику легче работать на блоке. Может, нас немного захлестнули эмоции, и мы отошли от тактики, которой должны были придерживаться.
— Сегодня вы были не таким экспрессивным, как вас привыкли видеть.
— Наверное, это в прошлом. Все меняется, в том числе и я.
— Выход Ковалева на замену был вызван форс-мажором?
— Нет, почему? Мы должны всех готовить к играм, если Ковалев может, то должен помогать, ведь два предыдущих этапа мы играли с одним связующим. Ковалев подъехал в наше расположение, и мы должны дать ему игровую практику. Как и Шкулявичусу, потому что играть одной шестеркой такой турнир очень сложно. У нас впереди еще игры, надо, чтобы играла вся команда.
Игорь Кобзарь сказал, что "Зенит" играет сильнее сборной Бразилии.
— Не хочу никого сравнивать. Бразилия — опытная команда. За исключением одного человека, в этом составе собраны олимпийские чемпионы. (Антон БАБОШИН)​
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