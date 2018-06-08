Бруну посвятил Тетюхину победу над Россией

Лидер сборной Бразилии Бруну после победы над Россией (3:1) в первом матче этапа Лиги наций в Уфе восхитился атмосферой на арене и посвятил этот матч недавно завершившему карьеру Сергею Тетюхину

— У россиян сильные подача и блок, поэтому мы старались действовать умно, — сказал Бруну. — Мы довольны победой, она сделала нас чуть ближе к «Финалу шести». Не скажу, что в третьем сете мы расслабились — сборная России начала мощнее подавать, и у нас возникли проблемы. Но в четвертой партии они допустили несколько ошибок, и мы довели дело до победы. Мы начали лучше играть на блоке против Бакуна, который был в этом матче одним из двух лучших игроков, и это сказалось. Кстати, хочу посвятить эту нашу победу одному из лучших игроков, против которого мне доводилось выходить на площадку — Сергею Тетюхину.

— Как вам атмосфера?