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В калининградской волейбольной команде будет играть экс-участница сборной России
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В калининградской волейбольной команде будет играть экс-участница сборной России 

Клопс.Ru 9 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
Игроком калининградской волейбольной команды «Локомотив» станет экс-участница сборной России Екатерина Орлова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"Состав сформирован — тренерский штаб возглавил уроженец Славска, экс-тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из звёзд станет воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова", — отметили в правительстве.
О намерении организовать в области профессиональный женский волейбольный клуб представители Всероссийской федерации волейбола заявили 1 марта. Клуб возглавит бывший тренер российской сборной Андрей Воронков. В мае стало известно, что команда вошла в состав участников российской Суперлиги.
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