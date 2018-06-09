В калининградской волейбольной команде будет играть экс-участница сборной России 

Игроком калининградской волейбольной команды «Локомотив» станет экс-участница сборной России Екатерина Орлова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"Состав сформирован — тренерский штаб возглавил уроженец Славска, экс-тренер сборной России Андрей Воронков, а одной из звёзд станет воспитанница калининградской профильной спортивной школы, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова", — отметили в правительстве.
О намерении организовать в области профессиональный женский волейбольный клуб представители Всероссийской федерации волейбола заявили 1 марта. Клуб возглавит бывший тренер российской сборной Андрей Воронков. В мае стало известно, что команда вошла в состав участников российской Суперлиги.