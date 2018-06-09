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«Локомотив» в матче за Суперкубок России сыграет с ЦСКА
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«Локомотив» в матче за Суперкубок России сыграет с ЦСКА 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Фото: Newsroom24
Сегодня, 9 июня, стало известно, что «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команда из Ленинградской области, которая является действующим обладателем Кубка России, не сможет сыграть в матче за Суперкубок России с чемпионом страны — «Локомотивом». В регламенте РФС говорится, что в случае отказа клуба ФНЛ или ПФЛ от участия в матче за Суперкубок его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате России.
Таким образом, соперником «Локомотива» в игре за Суперкубок России станет ЦСКА, финишировавший на втором месте в минувшем чемпионате. Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.
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