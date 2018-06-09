«Локомотив» в матче за Суперкубок России сыграет с ЦСКА

Сегодня, 9 июня, стало известно, что «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команда из Ленинградской области, которая является действующим обладателем Кубка России, не сможет сыграть в матче за Суперкубок России с чемпионом страны — «Локомотивом». В регламенте РФС говорится, что в случае отказа клуба ФНЛ или ПФЛ от участия в матче за Суперкубок его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате России. Таким образом, соперником «Локомотива» в игре за Суперкубок России станет ЦСКА, финишировавший на втором месте в минувшем чемпионате. Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.