Видео: болельщики сборной Бразилии издеваются над Аргентиной

Болельщики сборной Бразилии, которые направляются на матч своей национальной команды в Санкт-Петербурге со сборной Коста-Рики на чемпионате мира—2018, в общественном транспорте поют издевательские песни в адрес команды Аргентины.

«Ди Мария, Маскерано, Месси, до свидания, до свидания, до свидания! Аргентина плачет, а этот кубок будем выигрывать мы», — поётся в песне.

Накануне сборная Аргентины во втором туре ЧМ-2018 проиграла команде Хорватии со счётом 0:3 в матче второго тура группового этапа и с одним очком занимает третье место в своей группе.