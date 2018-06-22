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Видео: болельщики сборной Бразилии издеваются над Аргентиной
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Видео: болельщики сборной Бразилии издеваются над Аргентиной 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Болельщики сборной Бразилии, которые направляются на матч своей национальной команды в Санкт-Петербурге со сборной Коста-Рики на чемпионате мира—2018, в общественном транспорте поют издевательские песни в адрес команды Аргентины.
«Ди Мария, Маскерано, Месси, до свидания, до свидания, до свидания! Аргентина плачет, а этот кубок будем выигрывать мы», — поётся в песне.
Накануне сборная Аргентины во втором туре ЧМ-2018 проиграла команде Хорватии со счётом 0:3 в матче второго тура группового этапа и с одним очком занимает третье место в своей группе.
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