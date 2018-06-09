Российские волейболисты обыграли сборную Китая

Мужская сборная России по волейболу одержала свою пятую победу в групповом этапе Лиги наций. Наша команда в трех партиях обыграла сборную Китая.

Сборная России в Уфе играла с командой Китая. Китайцы оказали сопротивление в каждой из трех партий, особенно упорной была борьба в третьем сете. Но наша команда взяла верх во всех партиях 25:23, 25:23, 31:29.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье с командой Ирана. В параллельном матче встретятся сборные Бразилии и Ирана. После восьми встреч у нашей команды 5 побед и 3 поражения