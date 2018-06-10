Антон Понкрашов: Между играми «Финала четырех» небольшое время, а разочарование большое

«Будем настраиваться на матч за третье место. Мы хотим посвятить этот матч нашим болельщикам, которые весь сезон поддерживали УНИКС и приехали в Москву на „Финал четырех“. Этот матч будем играть именно ради них.

Я понимаю, что этот матч еще и за бронзовые медали. Но все равно тяжело мотивировать себя, потому что между играми „Финала четырех“ небольшое время, а разочарование большое. Найти в себе мотивацию не каждый может», — приводит слова Понкрашова «Р-Спорт».