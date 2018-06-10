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«Пляжницы» Бочарова и Воронина выиграли Кубок Европы среди молодёжи
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«Пляжницы» Бочарова и Воронина выиграли Кубок Европы среди молодёжи 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина стали победительницами Кубка Европы по пляжному волейболу среди молодёжи, который прошёл в Бадене (Австрия), сообщает пресс-служба ВФВ. В финале Бочарова и Воронина выиграли у итальянской пары Николь Бертоцци/Чиара Скамполи со счётом 2-0 (21:19, 21:17). Россиянки не проиграли ни одного сета за весь турнир. Третье место заняла пара из Испании — Даниэла Альварес/Таня Морено.
Российская мужская пара Павел Шустров/Алексей Гусев в матче за третье место в упорной борьбе уступила дуэту из Чехии Юри Седлак/Патрик Манас со счётом 1-2 (18:21, 21:13, 12:15). Шустров и Гусев остались без медалей, но, как и девушки, прошли отбор на юношеские Олимпийский игры 2018, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе.
Фото доступно на официальной странице ВФВ в сети «Инстаграм».
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