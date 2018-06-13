Эксперты: женская сборная России по волейболу победит Польшу в Лиге наций

Букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций по волейболу среди женщин Польша — Россия, который состоится сегодня, 13 июня. Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на гостей за 1.80. Шансы Польши на победу оценены коэффициентом 1.95. Коэффициент на пятую партию — 2.65.

По мнению аналитиков, матч получится упорным: ставки на ТБ 178,5 очка принимаются за 1.62, а на ТМ 178,5 очка — за 2.15. Победа хозяек с форой "+1,5 сета" идёт за 1.45.

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