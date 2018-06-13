Ещё
Эксперты: женская сборная России по волейболу победит Польшу в Лиге наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты: женская сборная России по волейболу победит Польшу в Лиге наций 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций по волейболу среди женщин Польша — Россия, который состоится сегодня, 13 июня. Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом Россию и предлагают поставить на гостей за 1.80. Шансы Польши на победу оценены коэффициентом 1.95. Коэффициент на пятую партию — 2.65.
По мнению аналитиков, матч получится упорным: ставки на ТБ 178,5 очка принимаются за 1.62, а на ТМ 178,5 очка — за 2.15. Победа хозяек с форой "+1,5 сета" идёт за 1.45.
Рейтинг букмекеров от «Чемпионата»: поставь оценку каждому оператору и выбери лучшего из лучших.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Уколова и Бирлова с победы стартовали на этапе Мирового тура в Сингапуре Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали27
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение