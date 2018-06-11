Роман Зобнин: Я благодарен Черчесову за доверие

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о том, как главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поддерживал его во время восстановления после разрыва крестообразной связки колена.

Роман Зобнин: Болельщики имеют полное право критиковать

— Станислав Саламович, звонил, интересовался как идет процесс восстановления, давал советы, — сказал Зобнин в интервью «Спорт день за днем».

— Он ведь с времен «Динамо» начал оказывать вам поддержку на поле? — Я благодарен Черчесову за доверие, при нем я действительно начал попадать в основной состав «Динамо», абсолютно очевидно, что это сыграло большую роль в развитии моей карьеры. Но также я благодарен всем тренерам, кто со мной работал.

Напомним, Зобнин дебютировал в «Динамо» в июле 2013 года, когда командой руководил румын Дан Петреску. С апреля 2014 года по июль 2015 года полузащитник играл в «Динамо» под руководством Черчесова.

5 июня 2017 года в товарищеском матче за сборную России с Венгрией Зобнин получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.