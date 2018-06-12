Ещё
Ташаев отправится на тренировочный сбор «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ташаев отправится на тренировочный сбор «Динамо» 

Газета.Ru 12 июня 2018
Фото: РИА Новости
Полузащитник Александр Ташаев примет участие в тренировочном сборе московского «Динамо», сообщает Sport24.
Футболисты столичного клуба пройдут медобследование 15 июня, а 17-го отправятся на первый сбор, который закончится 1 июля.
Отмечается, что во время заграничного сбора бело-голубые проведут три товарищеские встречи.
В прошедшем сезоне Ташаев принял участие в 28 матчах московского клуба. В активе футболиста семь голов и семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Ташаев написал заявление об увольнении из «Динамо».
Газета.Ru: последние новости
Месси отказался отвечать на вопросы после поражения от Хорватии на ЧМ-2018 Эксперт понимает требование игроков сборной Аргентины отставки тренера команды Наставник сборной Сербии поблагодарил русских фанатов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали27
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение