Ташаев отправится на тренировочный сбор «Динамо»

Полузащитник Александр Ташаев примет участие в тренировочном сборе московского «Динамо», сообщает Sport24.

Футболисты столичного клуба пройдут медобследование 15 июня, а 17-го отправятся на первый сбор, который закончится 1 июля.

Отмечается, что во время заграничного сбора бело-голубые проведут три товарищеские встречи.

В прошедшем сезоне Ташаев принял участие в 28 матчах московского клуба. В активе футболиста семь голов и семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ташаев написал заявление об увольнении из «Динамо».