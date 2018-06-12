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Бывший доигровщик «Урала» Барнс пополнил состав «Любе Чивитанова»
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Бывший доигровщик «Урала» Барнс пополнил состав «Любе Чивитанова» 

Чемпионат.com 12 июня 2018
Итальянский клуб «Любе Чивитанова» на своей странице в «Инстаграме» сообщил о переходе канадского доигровщика Райли Барнса, ранее защищавшего цвета уфимского «Урала».
24-летний волейболист присоединился к команде из Башкортостана в первом круге чемпионата России сезона-2017/18. Он провёл за «Урал» 19 матчей, в которых набрал 77 очков.
«Урал» занял девятое место в мужской Суперлиге. Подопечные Даниэле Баньоли в регулярном чемпионате выиграли 13 матчей из 26 и набрали 39 очков, а в серии плей-аут оказались сильнее «Югры-Самотлор» со счётом 3-0.
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