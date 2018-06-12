Даниел Субашич: Для меня очень важно, что я попал на ЧМ-2018

— Вы играете с Модричем, Ракитичем — одними из лучших полузащитников в мире. — Очень хорошо для команды, что есть такие игроки. Но не все могут тянуть в одиночку настолько долго. Нам нужно играть как команда и делать это как можно лучше. Только в командной игре футболисты могут показать свои лучшие качества.

— У вас была травма на первом этапе подготовки к турниру. — Сейчас все хорошо, я готов играть.

— Каковы ваши цели на Кубок мира? — Для меня очень важно, что я нахожусь здесь. Я в сборной уже девять лет, какое-то время был вторым вратарем. Сейчас мне выпал шанс сыграть тут в роли первого номера. Я с нетерпением жду турнира. Сейчас самое важное — матч с Нигерией, потому что если выиграть эту встречу — дальше турнир пойдет проще. Команда отдаст все свои силы, чтобы победить в первом туре, — передает слова Субашича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, хорватская сборная проведет матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии 16 июня.