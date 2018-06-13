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Волейбольный «Зенит» подписал контракт с чемпионом мира
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Волейбольный «Зенит» подписал контракт с чемпионом мира 

SPORT24.ru 13 июня 2018
Волейбольный клуб «Зенит» объявил о переходе диагонального игрока Сергея Пирайнена. Об этом сообщается на официальном сайте питерцев. На какой срок рассчитан контракт с 22-летним волейболистов неизвестно.
Новичок «Зенита» является воспитанником питерского «Автомобилиста». В прошлом сезоне Пирайнен, чей рост 202 сантиметра выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор».
Сергей Пирайнен в 2015 году стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России среди игроков не старше 21 года, а в прошлом году выиграл серебро ЧМ среди команд до 23-х лет.
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