Волейбольный «Зенит» подписал контракт с чемпионом мира

Волейбольный клуб «Зенит» объявил о переходе диагонального игрока Сергея Пирайнена . Об этом сообщается на официальном сайте питерцев. На какой срок рассчитан контракт с 22-летним волейболистов неизвестно.

Новичок «Зенита» является воспитанником питерского «Автомобилиста». В прошлом сезоне Пирайнен, чей рост 202 сантиметра выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор».

Сергей Пирайнен в 2015 году стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России среди игроков не старше 21 года, а в прошлом году выиграл серебро ЧМ среди команд до 23-х лет.