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Вадим Панков: Сборная России должна играть лучше
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Вадим Панков: Сборная России должна играть лучше 

Советский спорт 13 июня 2018
Российские волейболистки в матче этапа Лиги наций в польском Валбжихе обыграли доминиканок со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).
«Мы допустили слишком много собственных ошибок, что не позволило нам играть свободно. Однако мы смогли победить, что является самым важным. В любом случае сборная России должна играть лучше. Во втором матче мы сыграем со сборной Польши, и нам нужно будет прибавить в ряде моментов. Нам важно лучше сыграть на контратаках, в защите и на блоке», —цитирует Панкова официальный сайт Международной федерации волейбола.
Подопечные Вадима Панкова одержали седьмую победу в 13 матчах турнира.
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