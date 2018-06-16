Ещё
Губернатор Краснодарского края остался доволен матчем Испания — Португалия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор Краснодарского края остался доволен матчем Испания — Португалия 

Газета.Ru 16 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Испании, сообщает ТАСС.
"Это была красивая игра на красивом стадионе. «Фишт» легко выдержал и Кубок конфедераций 2017 года, и первый матч в рамках чемпионата мир. Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и организации. Все сработали отлично", — цитирует Кондратьева пресс-служба региона.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
Газета.Ru: последние новости
Сборная Швейцарии прибыла в Самару на чемпионат мира по футболу Аргентина попросила Россию выслать из страны участников драки на ЧМ-2018 Месси отказался отвечать на вопросы после поражения от Хорватии на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение