Губернатор Краснодарского края остался доволен матчем Испания — Португалия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Испании, сообщает ТАСС

"Это была красивая игра на красивом стадионе. «Фишт» легко выдержал и Кубок конфедераций 2017 года, и первый матч в рамках чемпионата мир. Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и организации. Все сработали отлично", — цитирует Кондратьева пресс-служба региона.

Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).