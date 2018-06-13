Ещё
Воспитанник «Динамо» Ненахов перейдёт в «СКА-Хабаровск» на правах аренды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанник «Динамо» Ненахов перейдёт в «СКА-Хабаровск» на правах аренды 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Максим Ненахов на правах аренды перейдёт в «СКА-Хабаровск». Соглашение будет рассчитано на один сезон. 19-летний футболист является воспитанником столичной команды.
Вторую половину прошедшего сезона футболист провёл в аренде в «Тюмени», в составе которой сыграл 13 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги, не отметившись результативными действиями.
«СКА-Хабаровск» по итогам прошлого сезона занял последнее место в таблице Премьер-Лиги и в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Сербы победили канадцев на старте пятой игровой недели Лиги наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали22
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение