Воспитанник «Динамо» Ненахов перейдёт в «СКА-Хабаровск» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Максим Ненахов на правах аренды перейдёт в «СКА-Хабаровск». Соглашение будет рассчитано на один сезон. 19-летний футболист является воспитанником столичной команды.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провёл в аренде в «Тюмени», в составе которой сыграл 13 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги, не отметившись результативными действиями.

«СКА-Хабаровск» по итогам прошлого сезона занял последнее место в таблице Премьер-Лиги и в следующем сезоне выступит в ФНЛ.