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Де Хеа: тренер и команда меня поддержали, я спокоен
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Де Хеа: тренер и команда меня поддержали, я спокоен 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Фото: ТАСС
Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал свою игру в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Португалии (3:3).
«Мистер меня поддержал, команда тоже. Я спокоен. С каждым вратарём может случиться подобное. Все ошибаются. На самом деле, удар Криштиану Роналду был непростым. Надо продолжать работать от матча к матчу», — передаёт слова де Хеа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В следующем туре группового этапа мирового первенства сборная Испании сыграет с национальной командой Ирана. Встреча состоится 20 июня в Казани на стадионе «Казань Арена».
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