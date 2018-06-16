Де Хеа: тренер и команда меня поддержали, я спокоен

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал свою игру в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Португалии (3:3).

«Мистер меня поддержал, команда тоже. Я спокоен. С каждым вратарём может случиться подобное. Все ошибаются. На самом деле, удар Криштиану Роналду был непростым. Надо продолжать работать от матча к матчу», — передаёт слова де Хеа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

В следующем туре группового этапа мирового первенства сборная Испании сыграет с национальной командой Ирана. Встреча состоится 20 июня в Казани на стадионе «Казань Арена».