Хоккеисты из Электростали выиграли первый круг чемпионата России

Мужской клуб «Динамо-Электросталь» стал победителем первого круга чемпиона России по хоккею на траве среди команд Суперлиги, сообщил Электростальскому информагентству главный тренер команды Игорь Шишков.

Клуб «Динамо-Электросталь», выступающий в российской хоккейной Суперлиге, досрочно стал победителем первого круга чемпионата страны. Это стало ясно после матча между лидерами отечественного хоккея на траве, командами «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Казань», прошедшего 13 июня в Казани.

«Электростальцы победили со счетом 4:3 и набрали в 14 встречах 40 очков. Казанский клуб отстает на пять очков. Остальные конкуренты существенно отстали. Это радует, но расслабляться рано — впереди еще второй круг чемпионата России, в котором нам дважды предстоит сыграть с «Динамо-Казанью»», — сказал Шишков.

Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги завершится в октябре. «Динамо-Казань» становилась чемпионом страны 15 раз, «Динамо-Электросталь» — лишь однажды, в 2009 году.