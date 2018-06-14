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Хоккеисты из Электростали выиграли первый круг чемпионата России
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Хоккеисты из Электростали выиграли первый круг чемпионата России 

РИАМО 14 июня 2018
Фото: РИАМО
Мужской клуб «Динамо-Электросталь» стал победителем первого круга чемпиона России по хоккею на траве среди команд Суперлиги, сообщил Электростальскому информагентству главный тренер команды Игорь Шишков.
Клуб «Динамо-Электросталь», выступающий в российской хоккейной Суперлиге, досрочно стал победителем первого круга чемпионата страны. Это стало ясно после матча между лидерами отечественного хоккея на траве, командами «Динамо-Электросталь» и «Динамо-Казань», прошедшего 13 июня в Казани.
«Электростальцы победили со счетом 4:3 и набрали в 14 встречах 40 очков. Казанский клуб отстает на пять очков. Остальные конкуренты существенно отстали. Это радует, но расслабляться рано — впереди еще второй круг чемпионата России, в котором нам дважды предстоит сыграть с «Динамо-Казанью»», — сказал Шишков.
Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги завершится в октябре. «Динамо-Казань» становилась чемпионом страны 15 раз, «Динамо-Электросталь» — лишь однажды, в 2009 году.
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