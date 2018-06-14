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Чемпион ВХЛ, лучший снайпер «Динамо» Спб стал игроком «Витязя»
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Чемпион ВХЛ, лучший снайпер «Динамо» Спб стал игроком «Витязя» 

SPORT24.ru 14 июня 2018
«Витязь» заключил контракт с бывшим нападающим санкт-петербургского «Динамо» Александром Шевченко, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
В минувшем сезоне форвард выиграл чемпионат Высшей хоккейной лиги. 25-летний форвард стал лучшим снайпером своей команды. В 51 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (25+21) очков, в 20 матчах плей-офф он набрал 25 (9+16) очков. За свою карьеру хоккеист также выступал в составе «Бурана» и «Кубани». В общей сложности в чемпионате ВХЛ он сыграл 172 матча, в которых забросил 57 шайб и сделал 73 результативные передачи при показателе полезности «+47».
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