Чемпион ВХЛ, лучший снайпер «Динамо» Спб стал игроком «Витязя»

«Витязь» заключил контракт с бывшим нападающим санкт-петербургского «Динамо» Александром Шевченко , сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

В минувшем сезоне форвард выиграл чемпионат Высшей хоккейной лиги. 25-летний форвард стал лучшим снайпером своей команды. В 51 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (25+21) очков, в 20 матчах плей-офф он набрал 25 (9+16) очков. За свою карьеру хоккеист также выступал в составе «Бурана» и «Кубани». В общей сложности в чемпионате ВХЛ он сыграл 172 матча, в которых забросил 57 шайб и сделал 73 результативные передачи при показателе полезности «+47».