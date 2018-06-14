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В Оренбурге состоится финал чемпионата России по настольному теннису
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В Оренбурге состоится финал чемпионата России по настольному теннису 

АиФ-Оренбург 14 июня 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге с 15 по 17 июня будут проходить матчи заключительного четвертого тура чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги.
Игры пройдут в Центре настольного тенниса. 12 клубов проведут по шесть игр. За первое место будут сражаться оренбургский «Факел-Газпром» и верхнепышминский «УГМК». Сейчас оренбургские теннисисты лидируют. Серьезная борьба развернется за «бронзу»: «Гидромет» из Санкт-Петербурга и «Кубань-Седин» из Краснодара набрали по 27 очков, немного отстают «Спарта энд К» и «УГМК-ЭЛЕМ».
Каждой команде теннисной элиты каждый день предстоит сыграть по два матча. Начало игр в 10 и в 17 часов, сообщает пресс-служба клуба «Факел-Газпром».
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