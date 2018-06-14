Моуринью сделал заявление о победе сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Перед матчем мы говорили о том, что россияне были настроены пессимистично. И после одной игры нет повода быть чрезвычайно оптимистичными.

Радуйтесь, это хорошая победа, хороший счет. Голы могут сыграть важную роль в виде разницы мячей. Но учитывайте, что саудовская команда выглядела разочаровывающе", — приводят слова Моуринью российские СМИ.

"Сборная Египта лучше саудовцев. А команда Уругвая сильнее египтян", — добавил португальский специалист.