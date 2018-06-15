Видео: болельщики сборной России празднуют победу над Саудовской Аравией

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию несколько видеороликов с празднованием болельщиков сборной России победы над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.