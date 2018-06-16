Дабижа и Мастикова проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Нанкине

В Нанкине (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В 1/8 финала россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в трёх партиях уступили японской паре Аюми Кусано и Такеми Нишибори со счётом 17:21, 21:17, 8:15.

Напомним, на групповом этапе россиянки проиграли китаянкам Меймень Линь и Лингди Чжу со счётом 0:2 (18:21, 14:21) и победили представительниц Германии Лизу Арнхольдт и Леони Велш со счётом 2:0 (21:16, 21:15).

В четвертьфинале соперницами японок может стать литовская пара Иева Думбаускайте и Ирина Зобнина.