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Дабижа и Мастикова проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Нанкине
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Дабижа и Мастикова проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Нанкине 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
В Нанкине (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды». В 1/8 финала россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в трёх партиях уступили японской паре Аюми Кусано и Такеми Нишибори со счётом 17:21, 21:17, 8:15.
Напомним, на групповом этапе россиянки проиграли китаянкам Меймень Линь и Лингди Чжу со счётом 0:2 (18:21, 14:21) и победили представительниц Германии Лизу Арнхольдт и Леони Велш со счётом 2:0 (21:16, 21:15).
В четвертьфинале соперницами японок может стать литовская пара Иева Думбаускайте и Ирина Зобнина.
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