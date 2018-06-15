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Кевин Кураньи: Ставлю на Испанию. А фавориты турнира — Германия, Франция и Бразилия (Видео)
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Кевин Кураньи: Ставлю на Испанию. А фавориты турнира — Германия, Франция и Бразилия (Видео) 

Советский спорт 15 июня 2018
Известный немецкий нападающий, поигравший в России за «Динамо», будет присутствовать на сегодняшнем матче Португалия — Испания в Сочи.
— Как вам атмосфера на футболе в Сочи?
— Все прекрасно. Распогодилось. Отличный стадион. Жду классной игры сегодня.
— Кто фаворит турнира и матча?
— Турнира — Германия, Франция, Бразилия. А в этой игре… Жду равной игры. Но ставлю на Испанию.
Напомним, что Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. В его активе 19 голов за сборную Германии.
Матч Португалия — Испания начнется на стадионе «Фишт» в 21.00 по московскому времени. Испанцы за два дня до игры поменяли главного тренера — вместо Хулена Лопетеги был назначен Фернандо Йерро.
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