Известный немецкий нападающий, поигравший в России за «Динамо», будет присутствовать на сегодняшнем матче Португалия — Испания в Сочи.
— Как вам атмосфера на футболе в Сочи?
— Все прекрасно. Распогодилось. Отличный стадион. Жду классной игры сегодня.
— Кто фаворит турнира и матча?
— Турнира — Германия, Франция, Бразилия. А в этой игре… Жду равной игры. Но ставлю на Испанию.
Напомним, что Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. В его активе 19 голов за сборную Германии.
Матч Португалия — Испания начнется на стадионе «Фишт» в 21.00 по московскому времени. Испанцы за два дня до игры поменяли главного тренера — вместо Хулена Лопетеги был назначен Фернандо Йерро.