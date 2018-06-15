Кевин Кураньи: Ставлю на Испанию. А фавориты турнира — Германия, Франция и Бразилия (Видео)

Известный немецкий нападающий, поигравший в России за «Динамо», будет присутствовать на сегодняшнем матче Португалия — Испания в Сочи.

— Как вам атмосфера на футболе в Сочи?

— Все прекрасно. Распогодилось. Отличный стадион. Жду классной игры сегодня.

— Кто фаворит турнира и матча?

— Турнира — Германия, Франция, Бразилия. А в этой игре… Жду равной игры. Но ставлю на Испанию.

Напомним, что Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. В его активе 19 голов за сборную Германии.